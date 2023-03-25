Кишкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1980 г.р.
1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1980

Сын: Кишкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Базеева Людмила

Рождение ребёнка
24.01.1986

Дочь: Кишкина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Кишкина Надежда

Рождение ребёнка
20.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базеева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкина Надежда

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