Кишкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1980
Сын: Кишкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Базеева Людмила
Рождение ребёнка
24.01.1986
Дочь: Кишкина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Кишкина Надежда
Рождение ребёнка
20.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базеева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кишкина Надежда