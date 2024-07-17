Бондаренко (Ивченко) Елена Николаевна 25.11.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко (Ивченко) Елена Николаевна

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Место рождения

Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область

Дата рождения

25.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1963

Отец: Ивченко Николай Кириллович

Мать: Ивченко (Дмитриева) Роза Васильевна

Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
16.02.1984

Сын: Ивченко Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Бондаренко Андрей Павлович

Рождение ребёнка
03.03.1988

Дочь: Ким (Ивченко) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Бондаренко Андрей Павлович

Бракосочетание
21.03.1989

Муж: Бондаренко Андрей Павлович

Орынбай, Жанааркинский район, Улытауская область
Рождение ребёнка
09.03.1992

Дочь: Бондаренко Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Бондаренко Андрей Павлович

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