Бондаренко (Ивченко) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1963
Рождение ребёнка
16.02.1984
Отец ребёнка: Бондаренко Андрей Павлович
Рождение ребёнка
03.03.1988
Дочь: Ким (Ивченко) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Бондаренко Андрей Павлович
Бракосочетание
21.03.1989
Орынбай, Жанааркинский район, Улытауская область
Рождение ребёнка
09.03.1992
Дочь: Бондаренко Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Бондаренко Андрей Павлович