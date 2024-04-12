Хмелева Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева Анна Владимировна

Место рождения

Закотное

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Хмелева Никифор Наумович

Рождение ребёнка
?.07.1882

Сын: Хмелева Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Хмелева Никифор Наумович

Рождение ребёнка
30.08.1885

Дочь: Февронья Никифоровна

Отец ребёнка: Хмелева Никифор Наумович

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-83,зап-54
Рождение ребёнка
07.12.1887

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Хмелева Никифор Наумович

ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-217,зап-50
Смерть
Неизвестно
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