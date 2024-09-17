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(Соколова) Мария Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1911

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911

Отец: Соколов Иван Павлович

Мать: Соколова (Маркеллова) Евдокия Семеновна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1927

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