Дарчиашвили (Якуш) Ефросинья Евсеевна
Место рожденияг.Глухов, Сумской области
Дата рожденияОколо 05.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Глухов, Сумской области
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дарчиашвили Ладо Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Дарчиашвили Андрей (Андро) Владимирович
Отец ребёнка: Дарчиашвили Ладо Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Дарчиашвили Вано Владимирович
Отец ребёнка: Дарчиашвили Ладо Иванович
В документах записана другая дата рождения: март 1941
Смерть
Неизвестно