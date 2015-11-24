Дарчиашвили (Якуш) Ефросинья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарчиашвили (Якуш) Ефросинья Евсеевна

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Место рождения

г.Глухов, Сумской области

Дата рождения

Около 05.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Глухов, Сумской области
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дарчиашвили Ладо Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Дарчиашвили Андрей (Андро) Владимирович

Отец ребёнка: Дарчиашвили Ладо Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Дарчиашвили Вано Владимирович

Отец ребёнка: Дарчиашвили Ладо Иванович

В документах записана другая дата рождения: март 1941
Смерть
Неизвестно
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