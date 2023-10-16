Вьялкина (Евстафеева) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.04.1909
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1929
Сын: Вьялкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно