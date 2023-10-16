Вьялкина (Евстафеева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Евстафеева) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1909

Муж: Вьялкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.02.1929

Сын: Вьялкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Иванович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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