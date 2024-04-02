Золотарева Устинья Антипьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева Устинья Антипьевна

Место рождения

Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Золотарева Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович

Подвислово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Егор Федорович

Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Василий Федорович

Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович

Смерть
1967
Люберцы, Люберцы, Московская область
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