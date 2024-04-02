Золотарева Устинья Антипьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
10.10.1913
Дочь: Золотарева Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Василий Федорович
Отец ребёнка: Золотарев Федор Михайлович
Смерть
1967
Люберцы, Люберцы, Московская область