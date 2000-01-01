Аникина Марья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникина Марья Ефимовна

Аникина Марья Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

20.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Аникин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Аникин Осип Семёнович

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
22.01.1842

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
10.06.1844

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
10.07.1845

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

Рождение ребёнка
20.04.1849

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Семён Мартианович

Смерть
20.03.1871
Причина смерти: От падучей
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close