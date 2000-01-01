Аникина Марья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти20.03.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
22.01.1842
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
10.06.1844
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
10.07.1845
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
Рождение ребёнка
20.04.1849
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Аникин Семён Мартианович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1871
Причина смерти: От падучей