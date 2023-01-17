Одоева Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоева Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Одоев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Одоев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Одоев Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Одоев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Одоева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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