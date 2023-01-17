Одоева Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Одоева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Одоев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно