Смирнова Евдокия Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1898
Дочь: Смирнова Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Смирнова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1902
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
12.11.1903
Дочь: Смирнова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Смерть
1904