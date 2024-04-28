Смирнова Евдокия Игнатова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Евдокия Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
04.10.1898

Дочь: Смирнова Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Смирнова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
15.03.1902

Сын: Смирнов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
12.11.1903

Дочь: Смирнова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Смерть
1904

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