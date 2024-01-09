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Малютин Алексей Архипович

Место рождения

Пензенская область Нижне-Ломовский район, деревня Гай

Дата рождения

01.06.1923

Дата смерти

Около 1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923

Отец: Малютин Архип

Мать: Малютина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Ранение
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Участие в бою
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Сержант
Призыв на военную службу
24.09.1941
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Воинское звание сержант Воинская часть 29.02.1944; 199 армейский запасной стрелковый полк; полевой подвижной госпиталь 2298 Воинская часть 683 артиллерийский полк; 07.08.1944; 27 ап, г. Пугачев; Пен... Показать все
Смерть
Около 1981

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