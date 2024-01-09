Малютин Алексей Архипович
Место рожденияПензенская область Нижне-Ломовский район, деревня Гай
Дата рождения01.06.1923
Дата смертиОколо 1981
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923
Отец: Малютин Архип
Мать: Малютина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Ранение
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Участие в бою
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Сержант
Призыв на военную службу
24.09.1941
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Воинское звание сержант Воинская часть 29.02.1944; 199 армейский запасной стрелковый полк; полевой подвижной госпиталь 2298 Воинская часть 683 артиллерийский полк; 07.08.1944; 27 ап, г. Пугачев; Пен... Показать все
Смерть
Около 1981