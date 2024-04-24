Митяшина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Митяшин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Митяшин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
30.07.1927
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Митяшин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович
Смерть
Неизвестно