Митяшина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Митяшин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Митяшин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
30.07.1927

Сын: Митяшин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Митяшин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Митяшин Григорий Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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