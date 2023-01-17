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Миронова Агриппина Федоровна

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Место рождения

Бексерово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

19.12.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бексерово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Данилов Евфимий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.03.1894 ст.

Сын: Данилов Федор Евфимович

Отец ребёнка: Данилов Евфимий Яковлевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.09.1898 ст.

Дочь: Данилова Ирина Евфимовна

Отец ребёнка: Данилов Евфимий Яковлевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
19.12.1909 ст.
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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