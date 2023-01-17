Миронова Агриппина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти19.12.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Данилов Евфимий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.09.1898 ст.
Дочь: Данилова Ирина Евфимовна
Отец ребёнка: Данилов Евфимий Яковлевич
Смерть
19.12.1909 ст.