Кожевников Лев Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1802
Сын: Кожевников Андрей Львович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
астрахпнский губернатор (1807-1812)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Александр Львович
Мать ребёнка: не указана