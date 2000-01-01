Кожевников Лев Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Лев Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1802 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1802

Сын: Кожевников Андрей Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
астрахпнский губернатор (1807-1812)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Львович

Мать ребёнка: не указана

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