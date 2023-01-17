Лавренова (Курчанская) Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова (Курчанская) Марфа Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Муж: Лавренов Иван Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Сын: Лавренов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Лавренов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Маруся Ивановна

Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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