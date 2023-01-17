Лавренова (Курчанская) Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
08.02.1918
Сын: Лавренов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Маруся Ивановна
Отец ребёнка: Лавренов Иван Ананьевич
Смерть
Неизвестно