Талдыкина Дарья Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Дарья Иоакимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1907 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Талдыкин Константин Ефремович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Константин Ефремович

Смерть
Неизвестно
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