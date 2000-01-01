Тихонов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Александр Георгиевич

Тихонов Александр Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923

Отец: Тихонов Георгий Федорович

Мать: Тихонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1950

Дочь: Морозова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Нина

Рождение ребёнка
23.02.1955

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Нина

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Мусаева Елена Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close