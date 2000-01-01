Тихонов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923
Рождение ребёнка
19.07.1950
Дочь: Морозова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Нина
Рождение ребёнка
23.02.1955
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Нина
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Мусаева Елена Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Нина
Смерть
Неизвестно