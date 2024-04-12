(Жидкова) Аполлинария Александровна
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1893
Сын: Фомичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1900
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фомичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1905
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1907
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Фомичев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно