(Жидкова) Аполлинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жидкова) Аполлинария Александровна

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Житков Александр Павлович

Мать: Житкова Александра Игнатьевна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1893

Сын: Фомичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фомичев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1900

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Фомичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Фомичев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1907

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Фомичев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Фомичев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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