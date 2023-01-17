Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Матвей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1760
Муж: Василий Иванович
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772