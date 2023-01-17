Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Матвей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1760

Муж: Василий Иванович

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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