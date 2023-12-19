Фомина (Зубова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1925 или 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1925 или 1926
Отец: Зубов Алексей Иоаннович
Мать: Зубова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1946
Сын: Зубов Александр Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.06.1953
Дочь: (Фомина) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно