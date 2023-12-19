Фомина (Зубова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Зубова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1925 или 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1925 или 1926

Отец: Зубов Алексей Иоаннович

Мать: Зубова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1946

Сын: Зубов Александр Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.06.1953

Дочь: (Фомина) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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