Алешин Анатолий Петрович 25.06.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешин Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1952

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952

Отец: Алешин Петр Павлович

Мать: Алешина (Петрова) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина (Хашковская) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
16.07.1976

Дочь: Нарышева (Алешина) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Алешина (Хашковская) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
18.02.1985

Дочь: Тареева (Алешина) Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Алешина (Хашковская) Галина Викторовна

Смерть
01.11.2001

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