Алешин Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1952
Дата смерти01.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1976
Дочь: Нарышева (Алешина) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Алешина (Хашковская) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
18.02.1985
Дочь: Тареева (Алешина) Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Алешина (Хашковская) Галина Викторовна
Смерть
01.11.2001