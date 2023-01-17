Лобов (сослан в 1831) Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Лобов Иван Максимович
Мать: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лобов (рекрут С 1829) Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно