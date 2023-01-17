Лобов (сослан в 1831) Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобов (сослан в 1831) Яков Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Лобов Иван Максимович

Мать: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лобов (рекрут С 1829) Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лобов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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