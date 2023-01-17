Лягошина (Яковлевичева) Февронья Денисовна
Место рождения
Дата рождения23.06.1858
Дата смерти20.03.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1858
Рождение ребёнка
20.08.1880
Сын: Лягошин Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1882
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1885
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1889
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1892