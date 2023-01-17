Лягошина (Яковлевичева) Февронья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Яковлевичева) Февронья Денисовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.06.1858

Дата смерти

20.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1858

Отец: Яковлевичев Денис Егорович

Мать: Яковлевичева Екатерина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Лягошин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1882

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1885

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Лягошин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягошин Пётр Михайлович

Смерть
20.03.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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