Романова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Васильев (?) Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Васильев (?) Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов