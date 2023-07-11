Романова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Петр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Васильев (?) Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Васильев (?) Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев (?) Александр

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов
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