Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1959

Сын: Хорчинцыренов Чингис Юндунович

Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дамдин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турдукулова Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорчинцыренов Валерий Юндунович

Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Норкина Светлана Юндунова

Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорчинцыренов Никита Юндунович

Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен

Смерть
Неизвестно
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