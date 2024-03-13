Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1959
Сын: Хорчинцыренов Чингис Юндунович
Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дамдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турдукулова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорчинцыренов Валерий Юндунович
Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норкина Светлана Юндунова
Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорчинцыренов Никита Юндунович
Отец ребёнка: Юндунов Хорчинцырен
Смерть
Неизвестно