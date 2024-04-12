Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

Место рождения

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Тимофей

Мать: Марфа

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Фрол Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Козмина

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Леон Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Козмина

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ефим Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Козмина

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Лев Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Козмина

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Максимова

Мать ребёнка: Екатерина Козмина

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
1790
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