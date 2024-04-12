Максим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1736
Сын: Фрол Максимов
Мать ребёнка: Екатерина Козмина
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Леон Максимов
Мать ребёнка: Екатерина Козмина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ефим Максимов
Мать ребёнка: Екатерина Козмина
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лев Максимов
Мать ребёнка: Екатерина Козмина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Максимова
Мать ребёнка: Екатерина Козмина
Смерть
1790