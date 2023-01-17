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Падерин Сергей Леонидович

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Место рождения

Жуковский, Жуковский, Московская область

Дата рождения

15.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1984

Отец: Падерин Леонид Яковлевич

Мать: Падерина Надежда Григорьевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
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