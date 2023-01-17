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Падерин Сергей Леонидович
Падерин Сергей Леонидович
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Место рождения
Жуковский
, Жуковский, Московская область
Дата рождения
15.05.1984
Пол
Мужской
Отец
Падерин Леонид Яковлевич
1942 г.р.
Мать
Падерина (Коневских) Надежда Григорьевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1984
Отец:
Падерин Леонид Яковлевич
Мать:
Падерина Надежда Григорьевна
Жуковский
, Жуковский, Московская область
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