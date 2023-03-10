Федосья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мирон Семенов
Отец ребёнка: Семен Карпов
Рождение ребёнка
24.02.1816
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Карпов
Рождение ребёнка
26.07.1821
Сын: Стефан Семенович
Отец ребёнка: Семен Карпов
Рождение ребёнка
01.07.1823
Сын: Фома Семенов
Отец ребёнка: Семен Карпов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифор Семенов
Отец ребёнка: Семен Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Семен Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Карпов
Смерть
Неизвестно