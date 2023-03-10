Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мирон Семенов

Отец ребёнка: Семен Карпов

Рождение ребёнка
24.02.1816

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Карпов

Рождение ребёнка
26.07.1821

Сын: Стефан Семенович

Отец ребёнка: Семен Карпов

Рождение ребёнка
01.07.1823

Сын: Фома Семенов

Отец ребёнка: Семен Карпов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифор Семенов

Отец ребёнка: Семен Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семен Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Карпов

Смерть
Неизвестно
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