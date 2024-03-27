Нурмухаметов Вали-Мухамед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмухаметов Вали-Мухамед

Место рождения

д.Чатов 2-го стана Бирского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чатов 2-го стана Бирского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Валиев Гали Валеевич

Мать ребёнка: Гайсафа

д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайсафа

Смерть
Неизвестно
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