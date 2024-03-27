Нурмухаметов Вали-Мухамед
Место рожденияд.Чатов 2-го стана Бирского уезда Уфимской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Чатов 2-го стана Бирского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Валиев Гали Валеевич
Мать ребёнка: Гайсафа
д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайсафа
Смерть
Неизвестно