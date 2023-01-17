Димов Семен Никитович
Место рождения
Дата рождения02.02.1911
Дата смерти10.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1940
Сын: Димов Иван Семенович
Мать ребёнка: Димова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Димова Анна Алексеевна
Смерть
10.02.1984