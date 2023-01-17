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Димов Семен Никитович

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

02.02.1911

Дата смерти

10.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
30.09.1940

Сын: Димов Иван Семенович

Мать ребёнка: Димова Анна Алексеевна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
17.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Димова Анна Алексеевна

Кулевча, Одеська область
Смерть
10.02.1984
Кулевча, Одеська область
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