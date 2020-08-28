Шестакова (Кочергина) Людмила Михайловна 08.03.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестакова (Кочергина) Людмила Михайловна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

08.03.1948

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948

Отец: Кочергин Михаил Ефимович

Мать: Кочергина (Фоломеева) Мария Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.03.1968

Дочь: Шестакова Алла Павловна

Отец ребёнка: Шестаков Павел Дмитриевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Романюта (Шестакова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Шестаков Павел Дмитриевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
28.08.2020

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