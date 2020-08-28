Шестакова (Кочергина) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.03.1948
Дата смерти28.08.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1968
Дочь: Шестакова Алла Павловна
Отец ребёнка: Шестаков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Романюта (Шестакова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Шестаков Павел Дмитриевич
Смерть
28.08.2020