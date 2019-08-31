(Агапова) Елизавета (Лилия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1954
Сын: Козо-Полянский Олег
Отец ребёнка: Бачевский / Baczewski Будимир Pavlovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козо-Полянский / Kozo-Polański Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Республика Молдова, г. Кишинёв