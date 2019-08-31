(Агапова) Елизавета (Лилия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Агапова) Елизавета (Лилия) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапов / Agapov Михаил Mihail

Мать: Агапова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
27.11.1954

Сын: Козо-Полянский Олег

Отец ребёнка: Бачевский / Baczewski Будимир Pavlovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козо-Полянский / Kozo-Polański Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козо-Полянский / Kozo-Polański Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачевский / Baczewski Будимир Pavlovich

Смерть
Неизвестно
Республика Молдова, г. Кишинёв
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