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Алёхин Александр

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

14.06.1912

Дата смерти

?.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1912

Отец: Алёхин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1947

Дочь: Барскова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Алёхин Валентина

Молдавия
Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Алёхин Виктор

Мать ребёнка: Алёхин Валентина

Молдавия, Тирасполь
Смерть
?.11.1984
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Молдавия, Тирасполь
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