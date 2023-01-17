Алёхин Александр
Место рождения
Дата рождения14.06.1912
Дата смерти?.11.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1912
Отец: Алёхин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1947
Дочь: Барскова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Алёхин Валентина
Молдавия
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Алёхин Виктор
Мать ребёнка: Алёхин Валентина
Молдавия, Тирасполь
Смерть
?.11.1984
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Молдавия, Тирасполь