Улитин Василий Савватиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитин Василий Савватиевич

Место рождения

д.Обуховская Верховский с/с Тарногский р-н

Дата рождения

15.08.1945

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.08.1969

Жена: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна

Рождение ребёнка
05.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна

Рождение ребёнка
17.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна

Смерть
22.10.2006

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