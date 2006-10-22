Улитин Василий Савватиевич
Место рожденияд.Обуховская Верховский с/с Тарногский р-н
Дата рождения15.08.1945
Дата смерти22.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.08.1969
Рождение ребёнка
05.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна
Рождение ребёнка
17.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна
Смерть
22.10.2006