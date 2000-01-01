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von Fieandt Magnus Fredrik

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Место рождения

Kuopio, Finland

Дата рождения

24.08.1725

Дата смерти

22.02.1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Kuopio, Finland
Рождение ребёнка
26.09.1762

Сын: Von Fieandt Otto Magnusson

Мать ребёнка: Von Fieandt Sigrid Regina

Maitalainen, Noronselkä, Finland
Смерть
22.02.1808
Ristiina, Finland
Похороны
10.03.1808
Ristiina, Finland
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