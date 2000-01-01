von Fieandt Magnus Fredrik
Место рожденияKuopio, Finland
Дата рождения24.08.1725
Дата смерти22.02.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Kuopio, Finland
Рождение ребёнка
26.09.1762
Сын: Von Fieandt Otto Magnusson
Мать ребёнка: Von Fieandt Sigrid Regina
Maitalainen, Noronselkä, Finland
Смерть
22.02.1808
Ristiina, Finland
Похороны
10.03.1808
Ristiina, Finland