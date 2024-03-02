Аристов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аристова Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Аристова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аристова Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Аристова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Аристов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Аристова Марья Ефимовна
Смерть
Неизвестно