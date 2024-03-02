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Аристов Николай Дмитриевич

Место рождения

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Аристов Дмитрий Григорьевич

Мать: Аристова Анна Корниловна

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аристова Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Аристова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аристова Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Аристова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Аристов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Аристова Марья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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