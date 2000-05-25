Куликова (Клушина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1963
Дочь: Сенько Ирина Александровна
Отец ребёнка: Куликов Александр Алексеевич
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенько Ирина Александровна
Отец ребёнка: Куликов Александр Алексеевич
Смерть
25.05.2000