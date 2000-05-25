Куликова (Клушина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Клушина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1963

Дочь: Сенько Ирина Александровна

Отец ребёнка: Куликов Александр Алексеевич

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенько Ирина Александровна

Отец ребёнка: Куликов Александр Алексеевич

Смерть
25.05.2000
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