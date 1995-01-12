Григорьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1924

Дата смерти

12.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1947

Дочь: Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
12.01.1995
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