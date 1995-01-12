Григорьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1924
Дата смерти12.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1947
Дочь: Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
19.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
12.01.1995