Тимоничева Мария Иоанновна
Место рожденияОлонецкая Губерния Олонецкий уезд Неккульская волость д. Александро - Свирская слобода
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Олонецкая Губерния Олонецкий уезд Неккульская волость д. Александро - Свирская слобода
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Бракосочетание
05.11.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимоничев Василий Тихонович
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович
Смерть
Неизвестно