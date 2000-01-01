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Тимоничева Мария Иоанновна

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Место рождения

Олонецкая Губерния Олонецкий уезд Неккульская волость д. Александро - Свирская слобода

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Олонецкая Губерния Олонецкий уезд Неккульская волость д. Александро - Свирская слобода
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Василий Тихонович

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Илья Тихонович

Отец ребёнка: Тимоничев Тихон Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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