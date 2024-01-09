Шупта Паранья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупта Паранья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шупта Михаил Васильевич

Мать: Шупта Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
1980
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