Шупта Паранья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шупта Михаил Васильевич
Мать: Шупта Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
1980