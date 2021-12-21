Ладан Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладан Татьяна Григорьевна

Место рождения

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.08.1968

Дата смерти

21.12.2021

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1968

Отец: Ладан Григорий Захарович

Мать: Ладан Надежда Павловна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Советский, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.12.2021
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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