Ладан Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1968
Дата смерти21.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1968
Отец: Ладан Григорий Захарович
Мать: Ладан Надежда Павловна
Рождение ребёнка
21.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Советский, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.12.2021
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область