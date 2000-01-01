Кабрина (Ручкина) Алевтина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабрин Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабрин Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно