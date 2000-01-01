Кабрина (Ручкина) Алевтина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабрина (Ручкина) Алевтина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ручкин Григорий (Георгий) Павлович

Мать: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабрин Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабрин Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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