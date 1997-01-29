(Поткина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поткина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поткин Иван Петрович

Мать: Поткина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
?.02.1961

Сын: Исаков Владимир

Отец ребёнка: Исаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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