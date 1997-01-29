(Поткина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.02.1961
Сын: Исаков Владимир
Отец ребёнка: Исаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно