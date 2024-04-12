(Щепалова) Мария Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.204 | 16.01.1905 рождение Мария | дер. Рылово | отец Арсений Алексеев Щепалов | мать Пелагея Алексеева | воспри... Показать все
Смерть
Неизвестно