Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Григорей Гришкин Княска Гришкин/Дмитриев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Василей

Мать ребёнка: Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Аксинья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Андреева

Смерть
1799
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