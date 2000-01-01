Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Григорей Гришкин Княска Гришкин/Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Василей
Мать ребёнка: Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Аксинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Андреева
Смерть
1799