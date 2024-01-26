Наталья Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Леоновна

Наталья Леоновна

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1727

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1767 г.р.

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
В ревизии 1762 года и далее возраст явно указан ошибочный 55 лет. Так как у мужа возраст 34 года, а у них через 5 лет еще рождается ребенок, то можно считать, что Наталье в 1762 году - 35 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Авраам Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Дочь: Федора Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
брат-близнец - Осип
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Осип Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
сестра-близнец - Федора
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Сазон Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1795
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.