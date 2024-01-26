Наталья Леоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
В ревизии 1762 года и далее возраст явно указан ошибочный 55 лет. Так как у мужа возраст 34 года, а у них через 5 лет еще рождается ребенок, то можно считать, что Наталье в 1762 году - 35 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Авраам Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Дочь: Федора Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
брат-близнец - Осип
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Осип Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
сестра-близнец - Федора
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Сазон Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Смерть
После 1795