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Овчаренко Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Овчаренко Василий Ильич

Мать: Овчаренко Варвара

Рождение ребёнка
16.07.1969

Сын: Овчаренко Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Овчаренко Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
?.09.2020

Сын: Овчаренко Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Овчаренко Светлана Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Овчаренко Светлана Григорьевна

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