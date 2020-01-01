Овчаренко Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Овчаренко Василий Ильич
Мать: Овчаренко Варвара
Рождение ребёнка
16.07.1969
Сын: Овчаренко Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Овчаренко Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
?.09.2020
Сын: Овчаренко Олег Геннадьевич
Мать ребёнка: Овчаренко Светлана Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Овчаренко Светлана Григорьевна