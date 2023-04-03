Матрона Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лазарь Александров
Бракосочетание
19.01.1844
Муж: Козьма Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Роман Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1848
Сын: Евлампий Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1852
Сын: Семен Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Иванов
Смерть
Неизвестно