Матрона Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лазарь Александров

Мать: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Бракосочетание
19.01.1844

Муж: Козьма Иванов

Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Роман Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.10.1848

Сын: Евлампий Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1852

Сын: Семен Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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