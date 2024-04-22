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Прокопий

Место рождения

Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Логин Иванов

Мать: Ксения Васильева

Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1749

Сын: Андрей Прокопиев

Мать ребёнка: Ирина Анисимова

Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акилина Прокопиева

Мать ребёнка: Ирина Анисимова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Ирина Анисимова

Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Анисимова

Смерть
Неизвестно
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