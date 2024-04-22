Прокопий
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Логин Иванов
Мать: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
25.07.1749
Сын: Андрей Прокопиев
Мать ребёнка: Ирина Анисимова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акилина Прокопиева
Мать ребёнка: Ирина Анисимова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Ирина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Анисимова
Смерть
Неизвестно