Мария Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газеев Феопемпт Никаноров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Феопемтова

Отец ребёнка: Газеев Феопемпт Никаноров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Феопемтова

Отец ребёнка: Газеев Феопемпт Никаноров

Рождение ребёнка
28.01.1861

Сын: Павел Феопемптов

Отец ребёнка: Газеев Феопемпт Никаноров

Смерть
Неизвестно

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