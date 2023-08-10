Мария Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Феопемтова
Отец ребёнка: Газеев Феопемпт Никаноров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Феопемтова
Отец ребёнка: Газеев Феопемпт Никаноров
Рождение ребёнка
28.01.1861
Сын: Павел Феопемптов
Отец ребёнка: Газеев Феопемпт Никаноров
Смерть
Неизвестно